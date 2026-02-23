Auto IU

Brand in einer Wand führte zu Einsatz von Feuerwehr und Kripo

23. Februar 2026Letztes Update 23. Februar 2026
MARKTBREIT, LKR WÜRZBURG – In der Nacht zum Samstag ist in einer Wohnung eines Anwesens in der Marktbreiter Schustergasse ein Brand ausgebrochen, der einen Einsatz der Rettungskräfte erforderte. Gegen 01:15 Uhr stellten die ersten Einsatzkräfte zunächst eine starke Rauchentwicklung fest, bevor die Feuerwehr ein Feuer innerhalb einer Wand lokalisieren und löschen konnte.

Um den Brandherd vollständig zu bekämpfen, mussten die Einsatzkräfte die betroffene Wand öffnen, wodurch das Feuer schließlich schnell unter Kontrolle gebracht werden konnte.

Glücklicherweise wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Die Bewohnerin der Wohnung wurde zur Sicherheit in ein Krankenhaus gebracht, blieb jedoch nach aktuellem Kenntnisstand unversehrt.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat bereits vor Ort die Ermittlungen aufgenommen, um die genaue Brandursache zu klären.

Zudem ist die exakte Höhe des entstandenen Sachschadens derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.

