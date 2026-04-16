Brand in Einfamilienhaus: Hoher Sachschaden in Faulbach
FAULBACH – Am Mittwochmittag ist in der Hauptstraße ein Brand in einem Einfamilienhaus ausgebrochen. Dank des schnellen Eingreifens der örtlichen Feuerwehren konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht werden, bevor Personen zu Schaden kamen. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.
Die Alarmierung erfolgte gegen 11:45 Uhr über die Integrierte Leitstelle. Einsatzkräfte der Polizei Miltenberg sowie die regionalen Feuerwehren waren binnen kurzer Zeit am Einsatzort. Zwar konnten die Wehren den Brand zügig löschen, dennoch hinterließen die Flammen erhebliche Spuren am Gebäude.
Erste Schätzungen zum Ausmaß des Unglücks belaufen sich auf einen Sachschaden im sechsstelligen Bereich. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen in Gefahr, sodass keine Verletzten zu beklagen sind.
Ermittlungen der Kriminalpolizei
Noch während der Löscharbeiten nahmen Brandfahnder der Kriminalpolizei Aschaffenburg die Arbeit vor Ort auf. Da die Ursache für die Entstehung des Feuers derzeit noch völlig unklar ist, liegt der Fokus der Ermittler nun auf der Spurensicherung im Inneren des Hauses, um den genauen Ausbruchsort und den Grund für das Feuer zu rekonstruieren.
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