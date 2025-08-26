Brand in Firmengebäude – Hoher Sachschaden durch Sprinkleranlage

KARLSTEIN AM MAIN, OT GROSSWELZHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG – Am Sonntagvormittag kam es zu einem Brand in einem Firmengebäude. Die Alzenauer Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 11:30 Uhr erhielt die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst die Mitteilung über einen Brand in einem Firmengebäude in der Straße „Zeche Gustav“. Dem aktuellen Sachstand nach gerieten aus bislang ungeklärter Ursache zwei Batteriepacks in Brand. Aufgrund der automatischen Aktivierung der Sprinkleranlage blieb der Brandherd lokal begrenzt. Hierdurch entstand jedoch ein hoher Sachschaden an der eingelagerten Ware und den vor Ort befindlichen Produktionsmaschinen, der derzeit noch nicht bezifferbar ist.

Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren waren schnell mit einem Großaufgebot vor Ort und brachten den Brand unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.