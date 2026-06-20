Brand in Karlstadt-Gambach: Brandursache und Schadensermittlung laufen
KARLSTADT, OT GAMBACH, LKR. MAIN-SPESSART – Nachdem am Freitagnachmittag ein Schuppen sowie zwei angrenzende Wohnhäuser in der Wernfelder Straße in Brand geraten waren, laufen nun die weiterführenden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Würzburg.
Zusammenfassung der Ereignisse
Gegen 14:45 Uhr am Freitag wurde der Brand gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Schuppen bereits in Vollbrand, wobei sich das Feuer schnell auf ein benachbartes Wohnhaus sowie den Dachstuhl eines unbewohnten Neubaus ausbreitete. Dank des schnellen Eingreifens der örtlichen Feuerwehren konnte eine weitere Ausbreitung verhindert und der Brand unter Kontrolle gebracht werden.
Wichtige Erkenntnisse zum aktuellen Stand
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Personen: Entgegen der Sorge um die Bewohner wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand verletzt.
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Schadenshöhe: Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen sechsstelligen Euro-Betrag beziffert.
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Brandursache: Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen. Ziel ist es, die genaue Ursache für den Ausbruch des Feuers im Schuppen zu klären.
Die Löscharbeiten waren am Freitagabend weitestgehend abgeschlossen, während die kriminaltechnische Untersuchung vor Ort fortgesetzt wurde.
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