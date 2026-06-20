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Brand in Karlstadt-Gambach: Brandursache und Schadensermittlung laufen

20. Juni 2026Letztes Update 20. Juni 2026
Brand in Karlstadt-Gambach: Brandursache und Schadensermittlung laufen
Symbolfoto: 2fly4
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KARLSTADT, OT GAMBACH, LKR. MAIN-SPESSART – Nachdem am Freitagnachmittag ein Schuppen sowie zwei angrenzende Wohnhäuser in der Wernfelder Straße in Brand geraten waren, laufen nun die weiterführenden Ermittlungen durch die Kriminalpolizei Würzburg.

Zusammenfassung der Ereignisse

Gegen 14:45 Uhr am Freitag wurde der Brand gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Schuppen bereits in Vollbrand, wobei sich das Feuer schnell auf ein benachbartes Wohnhaus sowie den Dachstuhl eines unbewohnten Neubaus ausbreitete. Dank des schnellen Eingreifens der örtlichen Feuerwehren konnte eine weitere Ausbreitung verhindert und der Brand unter Kontrolle gebracht werden.

Wichtige Erkenntnisse zum aktuellen Stand

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Die Löscharbeiten waren am Freitagabend weitestgehend abgeschlossen, während die kriminaltechnische Untersuchung vor Ort fortgesetzt wurde.

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