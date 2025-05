Brand in Kellerwohnung – Eine Person verletzt

WÜRZBURG / OBERDÜRRBACH – Am Freitagabend ist einem Mehrfamilienhaus aus noch ungeklärter Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Ein Bewohner wurde leicht verletzt.

Die Mitteilung über den Brand in der Kellerwohnung des Hauses in der Liebigstraße ging gegen 18:20 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten den Brand zeitnah unter Kontrolle bringen. Ein Bewohner der Wohnung wurde leicht verletzt und mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Ermittlungen zur Brandursache und der genauen Schadenshöhe wurden noch vor Ort durch die Kripo Würzburg übernommen. Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden im sechsstelligen Bereich liegen.