Brand in Kitzinger Pflegeheim: Kripo geht von Brandstiftung aus
KITZINGEN – Ein Feuer im Untergeschoss eines Pflegeheims am Klettenberg hat am Mittwochabend einen größeren Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst ausgelöst. Dank des schnellen Eingreifens der Brandbekämpfer konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Ermittler vermuten jedoch keine technische Ursache, sondern Vorsatz.
Gegen 22:10 Uhr ging der Alarm bei der Integrierten Leitstelle ein. In einem Lagerraum im Keller des Gebäudes war ein Feuer ausgebrochen.
Evakuierung des Erdgeschosses
Während die Feuerwehr die offenen Flammen schnell unter Kontrolle bringen konnte, mussten die Bewohner des Erdgeschosses das Gebäude sicherheitshalber verlassen. Sie konnten jedoch nach Abschluss der Löscharbeiten und einer Belüftung der Räume wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand.
Bett vorsätzlich angezündet?
Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben einen konkreten Verdacht: In einem Kellerraum war ein derzeit leerstehendes Bett in Brand geraten. Da ein technischer Defekt nach derzeitigem Kenntnisstand ausgeschlossen werden kann, gehen die Beamten davon aus, dass das Bett vorsätzlich angezündet wurde.
Sachschaden und Ermittlungen
Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen und führt das Verfahren wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung. Zeugen, die am späten Mittwochabend verdächtige Beobachtungen im Bereich des Heims gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!