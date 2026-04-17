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Brand in Kleingartenanlage: Gartenhütte in Kleinrinderfeld vollständig zerstört

17. April 2026Letztes Update 17. April 2026
Brand in Kleingartenanlage: Gartenhütte in Kleinrinderfeld vollständig zerstört
Symbolbild: 2fly4
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KLEINRINDERFELD – Am Donnerstagnachmittag ist in einer Kleingartenanlage in der Kleinrinderfelder Straße eine Gartenhütte in Brand geraten. Trotz des schnellen Eingreifens zahlreicher Feuerwehren aus der Umgebung konnte die Zerstörung des Gebäudes nicht verhindert werden.

Gegen 13:35 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle über das Feuer informiert. Als die erste Polizeistreife am Einsatzort eintraf, stand das Gartenhaus bereits in Vollbrand. Die Feuerwehren aus Kleinrinderfeld, Kist, Waldbrunn und Reichenberg waren mit einem größeren Aufgebot vor Ort und brachten die Flammen unter Kontrolle. Ein Übergreifen auf weitere Gebäude konnte durch die Löscharbeiten verhindert werden, an der betroffenen Hütte entstand jedoch ein Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich.

Technischer Defekt als vermutliche Ursache

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Erste Ermittlungen der Brandexperten deuten darauf hin, dass das Feuer nicht vorsätzlich verursacht wurde. Nach aktuellem Sachstand gehen die Beamten davon aus, dass ein technischer Defekt an der installierten Photovoltaikanlage den Brand ausgelöst hat. Personen kamen bei dem Vorfall nach vorliegenden Informationen nicht zu Schaden.

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