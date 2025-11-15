Brand in Lagerhalle – Polizei ermittelt zur Ursache

STEINFELD, LKR. MAIN-SPESSART – In der Nacht zum Freitag ist in einer Lagerhalle ein Brand ausgebrochen. Die örtliche Feuerwehr konnte diesen schnell unter Kontrolle bringen.

Die Mitteilung über das Feuer auf dem Gelände des Bauhofs in der Waldzeller Straße ging gegen 02:00 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Die örtliche Feuerwehr war ebenso wie eine Streife der Lohrer Polizei schnell vor Ort und konnte den Brand löschen.

Die Polizei Marktheidenfeld hat vor Ort die weiteren Ermittlungen zur noch unklaren Ursache und der genauen Schadenshöhe aufgenommen.