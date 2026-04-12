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Brand in Leinacher Firmengebäude: Sachschaden in Millionenhöhe

12. April 2026Letztes Update 12. April 2026
Brand in Leinacher Firmengebäude: Sachschaden in Millionenhöhe
Symbolfoto: 2fly4
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LEINACH – Am frühen Samstagmorgen ist in einem Gebäudekomplex in der Zellinger Straße ein Großbrand ausgebrochen, der einen Sachschaden im siebenstelligen Bereich verursacht hat. Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen, um die bislang ungeklärte Brandursache zu ermitteln.

Gegen 02:00 Uhr alarmierte ein aufmerksamer Anwohner die Einsatzkräfte, nachdem er das Feuer bemerkt hatte. Ein Großaufgebot an Feuerwehren aus dem gesamten Umkreis sowie aus der Stadt Würzburg war schnell vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. Ersten Erkenntnissen zufolge war das Feuer im mittleren Teil des Gebäudekomplexes ausgebrochen.

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Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch Gegenstand der Untersuchungen, wird jedoch nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen siebenstelligen Betrag beziffert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandentstehung dauern an.

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