Brand in Lkw-Halle – Sachschaden im sechsstelligen Bereich – Kripo Schweinfurt ermittelt
GROSSENBRACH / LKR. BAD KISSINGEN – Ein Großaufgebot an Einsatzkräften ist am Mittwochmittag zu einem Hallenbrand im Bad Bockleter Ortsteil Großenbrach ausgerückt, bei dem ein Sachschaden von über 300.000 Euro entstand. Gegen 13:30 Uhr wurde der Brand in einer Lkw-Halle in der Straße „Mangelsfeld“ gemeldet, woraufhin insgesamt 123 Feuerwehrleute aus den umliegenden Gemeinden alarmiert wurden. Dank des schnellen Eingreifens der Wehren aus Aschach, Großenbrach, Bad Bocklet und weiteren umliegenden Orten konnte das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.
Ersten Erkenntnissen zufolge steht der Ausbruch des Brandes vermutlich im Zusammenhang mit Handwerksarbeiten. Es wird davon ausgegangen, dass Arbeiten mit einem Winkelschleifer das Feuer in der Halle entzündet haben könnten. Trotz der massiven Rauchentwicklung und des hohen Sachschadens gab es nach aktuellem Kenntnisstand keine verletzten Personen zu beklagen.
Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die weiteren Ermittlungen übernommen, um die genaue Brandursache und die endgültige Schadenshöhe zweifelsfrei zu klären. Das betroffene Gebäude sowie darin befindliche Gegenstände wurden durch die Flammen und die Hitzeentwicklung stark in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf die hohen Sicherheitsvorkehrungen hin, die bei brandgefährlichen Arbeiten in Werkstätten und Lagerräumen zwingend einzuhalten sind.
