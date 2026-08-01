Brand in Mehrfamilienhaus – Kriminalpolizei Würzburg ermittelt

WÜRZBURG – Am Samstagmorgen ist in einem Mehrfamilienhaus in der Frankenstraße ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 6:45 Uhr bemerkten Nachbarn Rauch und Flammen aus einer Erdgeschosswohnung des Hauses und alarmierten die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte drangen bereits dichter Rauch und Feuer aus der Wohnung. Alle Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und wurden vorsorglich vom Rettungsdienst untersucht. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb niemand verletzt.

Die Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle und löschte die Flammen. Während des Einsatzes musste die Frankenstraße in beide Richtungen gesperrt werden.

Die Wohnung, in der das Feuer ausbrach, ist nicht mehr bewohnbar. Auch eine angrenzende Wohnung kann wegen erheblicher Rauchschäden derzeit nicht genutzt werden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht bislang ebenso wenig fest wie die Ursache des Brandes. Beides ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen der Kriminalpolizei Würzburg.

Neben den bereits bekannten Zeugen suchen die Ermittler weitere Personen, die Hinweise zum Brandgeschehen geben können. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.