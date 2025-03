Brand in Mehrfamilienhaus – Mehrere Bewohner verletzt – Kriminalpolizei ermittelt

GROSSOSTHEIM, OT RINGHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG – Der Brand eines Wohnhauses hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag für einem Großeinsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr gesorgt. Hausbewohner haben Rauchvergiftungen erlitten. Es entstand ein hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Um 00:00 Uhr ist am Donnerstag die Mitteilung über den Brand in der Bornthalstraße bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst eingegangen. Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden waren schnell mit starken Kräften vor Ort. Bei deren Eintreffen drangen bereits dichte Rauchschwaden aus den Fenstern des Mehrfamilienhauses. Das Feuer, das offensichtlich im Erdgeschoss ausgebrochen war, konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. An der Brandbekämpfung waren auch Einsatzkräfte aus dem angrenzenden Hessen beteiligt

Die zum Zeitpunkt des Brandausbruchs anwesenden Bewohner konnten das Haus eigenständig verlassen. Insgesamt mussten sieben der Hausbewohner medizinisch aufgrund von Rauchgasintoxikationen versorgt werden. Drei von ihnen wurden zur weiteren Begutachtung in ein Krankenhaus gebracht.

An dem Wohnhaus, das vorläufig nicht bewohnbar ist, entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe eines niedrigen bis mittleren sechsstelligen Betrags.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandentstehung übernommen. Das Feuer ist dem Sachstand nach in einem Zimmer ausgebrochen, in dem sich auch ein Heizlüfter befand. Ob das technische Gerät brandursächlich ist, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.