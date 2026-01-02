Brand in Mehrfamilienhaus – mehrere Personen in Miltenberg verletzt

MILTENBERG – Am Donnerstag mussten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Breitendieler Straße ausrücken, da dort ein Brand ausgebrochen war. Insgesamt sieben Personen mussten wegen Rauchgasintoxikation ärztlich behandelt werden. Die Polizei Miltenberg ermittelt zur Ursache.

Gegen 01:00 Uhr wurde der Brand in der Breitendieler Straße gemeldet, nachdem die Feuermelder im Flur angeschlagen und so die Hausbewohner warnt hatten. Alle Personen konnten sich bis zum Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus dem Gebäude in Sicherheit bringen, trotzdem mussten zwei Erwachsene mit schweren Verletzungen und fünf Kinder mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus ärztlich behandelt werden.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch Gegenstand er laufenden Ermittlungen der Polizei Miltenberg. Eine Schätzung der Schadenshöhe bezifferte diese auf etwa 5.000 Euro.