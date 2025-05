Brand in Mehrfamilienhaus – Nachbar rettet Senior

ASCHAFFENBURG / STRIETWALD – Der Brand eines Wohnhauses hat am Samstagabend für einen Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gesorgt.

Ein aufmerksamer Nachbar brachte einen Senior aus dem Anwesen in Sicherheit. Beide Personen wurden wegen Rauchvergiftungen behandelt. Es entstand hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen 18.10 Uhr ist am Samstag die Mitteilung über den Brand in der Strietwaldstraße bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst eingegangen. Die Feuerwehr war schnell mit starken Kräften vor Ort. Bei deren Eintreffen schlugen Flammen bereits aus dem Dachbereich des Mehrfamilienhauses. Der Brand konnte durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Zuvor handelte ein Nachbar beherzt, der auf den Brand aufmerksam wurde und brachte einen bewegungseingeschränkten Senior aus dem Anwesen in Sicherheit. Der 83-jährige Mann wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der 32-jährige Retter wurde durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt. Weitere zum Zeitpunkt des Brandausbruchs anwesende Bewohner konnten das Haus eigenständig verlassen. An dem Mehrfamilienhaus, das derzeit nicht bewohnbar ist, entstand ein geschätzter Sachschaden in einem hohen sechsstelligen Bereich. Die Strietwaldstraße war während des Einsatzes gesperrt.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandentstehung übernommen.