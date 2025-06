Brand in Mehrfamilienhaus – Tatverdächtiger festgenommen und in Haft

RIMPAR – In der Nacht von Samstag auf Sonntag brach in einem Mehrfamilienhaus ein Brand aus. Ein 54-jähriger Bewohner des Hauses konnte noch vor Ort von der Polizei festgenommen werden und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft.

Gegen 01:45 Uhr meldete die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken den Brand in der Bachgasse. Zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren schnell vor Ort. Die Feuerwehr brachte das Feuer unter Kontrolle. Eine Person, die sich in der Wohnung über der Brandwohnung befand, wurde von der Feuerwehr unter schwerem Atemschutz gerettet. Eine weitere Person wurde leicht verletzt vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird derzeit auf einen unteren sechsstelligen Betrag geschätzt.

Der 54-jährige Tatverdächtige gab bei Eintreffen der Polizei an, den Brand selbst gelegt zu haben. Nach einer Überprüfung auf der Polizeidienststelle erhärtete sich der Verdacht der Brandstiftung.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Mann am Sonntagvormittag einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der wegen des dringenden Tatverdachts der besonders schweren Brandstiftung Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.