Brand in Restaurant am Kranenkai: Großeinsatz der Feuerwehr
WÜRZBURG – Ein Feuer in einem Restaurant am Kranenkai hat am Freitagvormittag zu einem größeren Einsatz der Würzburger Feuerwehr geführt. Glücklicherweise wurde bei dem Brand niemand verletzt.
Einsatzverlauf
Gegen 10:00 Uhr ging bei der Integrierten Leitstelle die Meldung über schwarzen Rauch ein, der aus dem Restaurant drang. Vor Ort gelang es den Einsatzkräften schnell, den Brand in der Decke zu löschen. Während der Nachlöscharbeiten stießen die Einsatzkräfte jedoch auf eine ölige Flüssigkeit, die aus der Decke tropfte und sich entzündete. Zur Identifizierung der Gefahrenquelle musste die Deckenverkleidung großflächig entfernt werden. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung dauerten die Arbeiten der Feuerwehr noch an.
Auswirkungen auf den Verkehr
Wegen des laufenden Einsatzes musste der Bereich rund um den Kranenkai für den Individualverkehr sowie für öffentliche Verkehrsmittel vorübergehend vollständig gesperrt werden.
Ermittlungen
Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Da der Einsatz noch andauert und die Räumlichkeiten noch nicht sicher betreten werden können, steht eine Begehung durch die Ermittler derzeit noch aus. Es ist noch unklar, wann eine Untersuchung des Brandortes möglich sein wird.
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