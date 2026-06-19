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Brand in Schweinfurter Doppelhaushälfte: Zwei Personen leicht verletzt

19. Juni 2026Letztes Update 19. Juni 2026
Brand in Schweinfurter Doppelhaushälfte: Zwei Personen leicht verletzt
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Am frühen Mittwochabend kam es in einer Doppelhaushälfte in der Hoefelstraße zu einem Wohnungsbrand. Zwei Bewohner erlitten durch Rauchgase leichte Verletzungen.

Sachverhalt

Gegen 18:30 Uhr wurde der Brand über die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst gemeldet. Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Schweinfurt und Dittelbrunn rückten umgehend zur Brandstelle aus.

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Im Rahmen der Löscharbeiten konnte der Brandherd zweifelsfrei im Bereich der Waschmaschine lokalisiert werden. Das Feuer wurde durch die Einsatzkräfte zügig unter Kontrolle gebracht und gelöscht. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde das Gebäude intensiv belüftet, um die Rauchgase zu entfernen.

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Verletzte und Ermittlungen

  • Gesundheitszustand: Zwei Bewohner des Anwesens wurden aufgrund des eingeatmeten Rauchs leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

  • Ermittlungen: Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit sind sowohl die genaue Brandursache als auch die exakte Höhe des entstandenen Sachschadens Gegenstand der polizeilichen Untersuchungen.


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