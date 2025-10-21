Brand in Tiefgarage – Sprinkleranlage verhindert Schlimmeres
SCHWEINFURT – Am Dienstagmittag kam es in einem Parkhaus in der Schweinfurter Innenstadt zu einem Großaufgebot der Feuerwehr. Der Brand, der im Motorraum eines PKW in der Tiefgarage am Graben ausbrach, konnte jedoch schnell gelöscht werden.
Gegen 12:56 Uhr wurde der Brand gemeldet. Entgegen ersten Meldungen, wonach ein Trafohäuschen in Brand geraten sei, brach das Feuer im Motorraum eines Fahrzeugs aus. Die im Objekt verbaute Sprinkleranlage dämmte den Brand ein, sodass die Feuerwehr ihn schnell löschen und Schlimmeres verhindern konnte.
Verletzt wurde niemand. Durch das Feuer wurden zwei neben dem brennenden PKW geparkte Fahrzeuge ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Die genaue Brandursache sowie die Höhe des entstandenen Schadens sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
