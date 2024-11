Brand in Wohnanwesen in Schweinfurt – Kriminalpolizei ermittelt

SCHWEINFURT – Am Freitag, kam es in einem Mehrfamilienhaus in der Dittelbrunner Straße zu einem Brand. Die Feuerwehr Schweinfurt war mit starken Kräften schnell vor Ort und konnte das Feuer unter Kontrolle bringen.

Der Brand brach gegen 12:14 Uhr im zweiten Stock des Gebäudes aus, was von den Bewohnern umgehend über den Notruf gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Feuerwehr drangen bereits dichte Rauchschwaden aus dem Haus.

Zwei Bewohner des Hauses, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Gebäude aufhielten, mussten von der Feuerwehr mittels Drehleiter aus dem zweiten Stock gerettet werden. Glücklicherweise erlitten sie nur leichte Verletzungen.

Der entstandene Sachschaden wird vorläufig auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Der genaue Hergang und die Ursache des Brandes sind derzeit noch unklar.



