Brand in Wohnhaus – Hoher Sachschaden – Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache

KOLITZHEIM – OT ZEILITZHEIM, LKR. SCHWEINFURT – In der Nacht zum Samstag ist in einem Wohnhaus ein Brand ausgebrochen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen, da die genaue Brandursache noch unklar ist.

Gegen 01:30 Uhr wurde die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst über das Feuer in der Unteren Dorfstraße informiert. Rund 70 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren waren schnell vor Ort und brachten den Brand unter Kontrolle. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.

In der betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoss hielten sich fünf Bewohnerinnen auf. Bei ihnen bestand zunächst der Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung, doch nach einer Untersuchung durch den Rettungsdienst war keine medizinische Behandlung erforderlich.

Am Morgen übernahm die Kriminalpolizei Schweinfurt die weiteren Ermittlungen am Brandort. Nach einer ersten Begehung konnte die genaue Ursache des Feuers noch nicht festgestellt werden. Ebenso bleibt die Höhe des entstandenen Schadens vorerst unklar. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann jedoch ausgeschlossen werden.