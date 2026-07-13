Brand in Wohnhaus – Mehrere Bewohner leicht verletzt

AIDHAUSEN / NASSACH, LKR. HASSBERGE – Bei einem Brand in einem Wohnhaus sind in der Nacht zum Sonntag mehrere Bewohner leicht verletzt worden. Es entstand erheblicher Sachschaden. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.

Gegen 01:40 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Zimmer im Obergeschoss eines Wohnhauses am Kirchberg in Brand. Das Feuer breitete sich im weiteren Verlauf auf den Dachstuhl aus.

Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen. Mehrere Personen erlitten leichte Rauchgasvergiftungen. Zwei von ihnen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

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Die Feuerwehr brachte den Brand unter Kontrolle und löschte das Feuer. Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen hohen fünfstelligen Betrag beziffert.

Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache übernommen.