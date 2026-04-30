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Brand in Würzburger Hotel: Gäste alarmieren rechtzeitig die Rettungskräfte

30. April 2026Letztes Update 30. April 2026
Brand in Würzburger Hotel: Gäste alarmieren rechtzeitig die Rettungskräfte
Foto: 2fly4
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WÜRZBURG / INNENSTADT – In den frühen Morgenstunden des Mittwochs ist in einem Hotel in der Pleichertorstraße ein Feuer ausgebrochen. Dank der Aufmerksamkeit der Gäste und des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte eine Ausweitung des Brandes verhindert werden.

Gegen 04:30 Uhr bemerkten Hotelgäste eine starke Rauchentwicklung im unteren Bereich des Gebäudes und wählten sofort den Notruf.

Evakuierung und Löscharbeiten

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Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei hatten alle Gäste das Hotel bereits eigenständig verlassen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brandherd schnell im Küchenbereich lokalisieren und das Feuer zügig löschen.

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Schaden und Ermittlungen

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 20.000 Euro. Zur genauen Brandursache liegen noch keine abschließenden Ergebnisse vor; die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat jedoch Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen.

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