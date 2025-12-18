Brand Oerlenbacher Kirche – Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort
OERLENBACH, LKR. BAD KISSINGEN – Ein Brand in der evangelischen Friedenskirche in der Siedlungsstraße hat am Nachmittag einen Großeinsatz zahlreicher Rettungskräfte ausgelöst. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehren aus Oerlenbach, Eltingshausen und Bad Kissingen konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.
Gegen 15:00 Uhr war eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachbereich der Kirche gemeldet worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der Brand in einem Nebenraum des Gotteshauses ausgebrochen. Die genaue Ursache für das Feuer ist derzeit noch unklar und wird nun von der Kriminalpolizei Schweinfurt untersucht.
Der entstandene Sachschaden an der Friedenskirche ist beträchtlich und wird nach ersten Schätzungen auf etwa 75.000 Euro beziffert. Personen kamen bei dem Vorfall nach aktuellem Stand nicht zu Schaden.
