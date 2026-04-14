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Brand von 170 Heuballen in Waldbrunn: Kriminalpolizei sucht Zeugen

14. April 2026Letztes Update 14. April 2026
Brand von 170 Heuballen in Waldbrunn: Kriminalpolizei sucht Zeugen
Symbolfoto: 2fly4
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WALDBRUNN – Am Montagabend sind auf einem Feld im Bereich „An der Mehle“ rund 170 Heuballen in Brand geraten. Bei dem Feuer wurde eine Person leicht verletzt; der Sachschaden ist erheblich. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen zur bislang ungeklärten Brandursache aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Das Feuer brach zwischen 21:00 Uhr und 22:00 Uhr aus. Ein Großaufgebot der Feuerwehr mit rund 80 Einsatzkräften war vor Ort, um die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die aufwändigen Löscharbeiten dauerten bis in die Nacht an. Der Eigentümer der Heuballen erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und musste medizinisch versorgt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt.

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Zeugenaufruf der Kriminalpolizei
Da die Ursache für den Brand derzeit noch völlig unklar ist, hoffen die Ermittler auf sachdienliche Hinweise. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich „An der Mehle“ gemacht haben oder Angaben zur Entstehung des Feuers machen können, werden gebeten, sich zu melden.

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Kontakt für Hinweise: Kriminalpolizeiinspektion Würzburg, Telefon: 0931/457-1732

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