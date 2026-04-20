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Brand von Heuballen bei Niederwerrn: Kriminalpolizei ermittelt zur Ursache

20. April 2026Letztes Update 20. April 2026
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NIEDERWERRN, LKR. SCHWEINFURT – Am Sonntagabend ist auf einem Feld im Bereich des „Nordrings“ ein Feuer ausgebrochen, bei dem rund 100 Heuballen den Flammen zum Opfer fielen. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft nun, wie es zu dem Brand kommen konnte.

Gegen 18:30 Uhr ging die Meldung über das brennende Heu bei den Einsatzkräften ein. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Niederwerrn und Oberwerrn rückten mit einem Großaufgebot an, um ein weiteres Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Die Löscharbeiten gestalteten sich zeitaufwändig, da die Ballen auseinandergezogen werden mussten, um alle Glutnester zu ersticken.

Sachschaden und polizeiliche Ermittlungen

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Nach ersten Schätzungen entstand durch das Feuer ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Da die Brandursache derzeit noch völlig unklar ist, hat die Kriminalpolizei Schweinfurt die weitere Bearbeitung des Falls übernommen. Eine vorsätzliche oder fahrlässige Brandstiftung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

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Zeugen gesucht

Die Ermittler setzen bei der Aufklärung auch auf Hinweise aus der Bevölkerung. Personen, die am Sonntagabend im Bereich des Nordrings verdächtige Beobachtungen gemacht haben – sei es durch Personen oder Fahrzeuge in Feldnähe –, werden gebeten, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Schweinfurt unter folgender Rufnummer entgegen:

  • Kriminalpolizei Schweinfurt: 09721/202-1866

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