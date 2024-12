Brandgefährlich: Echte Kerzen bringen Weihnachtsbaum zum Brennen – Wohnhaus beschädigt – Hoher Schaden

TRIEFENSTEIN – OT HOMBURG AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Sonntagmittag geriet ein Weihnachtsbaum in einem Einfamilienhaus in der Straße „An der Stadtmauer“ in Brand. Das Feuer beschädigte Teile des Wohnhauses, und zwei Bewohner erlitten Verletzungen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 12:15 Uhr alarmierten die Bewohner die Integrierte Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst. Zahlreiche Rettungskräfte der Feuerwehren aus Homburg, Trennfeld, Lengfurt, Wertheim und Marktheidenfeld sowie der Rettungsdienst eilten zum Einsatzort. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten die Bewohner den brennenden Baum bereits ins Freie gezogen und das Feuer gelöscht.

Im Haus befanden sich fünf Personen, die das Gebäude rechtzeitig verlassen konnten. Eine 42-jährige Frau und ein 44-jähriger Mann erlitten leichte Verletzungen. Die Frau wurde zur weiteren Behandlung kurzzeitig in ein Krankenhaus gebracht. Die anderen Bewohner blieben unverletzt.

Die Flammen verursachten erhebliche Schäden an Inventar und Gebäudesubstanz. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag beziffert. Den Ermittlungen zufolge war unsachgemäßer Umgang mit am Baum angebrachten Kerzen die Brandursache. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.