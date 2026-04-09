Brandschutzübung in Hohenroth: Lebenshilfe-Werkstatt trainiert den Ernstfall
HOHENROTH – Rund 230 Mitarbeitende der Lebenshilfe-Werkstatt Hohenroth haben von Montag bis Mittwoch (30.03.–01.04.2026) an einem intensiven Sicherheitstraining teilgenommen. Mit dem Infomobil „Richtig Feuer löschen“ übten Menschen mit und ohne Behinderung den praktischen Umgang mit Löschmitteln direkt auf dem Betriebsgelände.
Die dreitägige Aktion wurde durch die Versicherungskammer Bayern und den Landesfeuerwehrverband Bayern kostenlos ermöglicht. Sie ergänzte die jährlichen Schulungen zum Thema Arbeitsschutz in der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM). Unter der Anleitung von Stefan Kießling, Trainer des Landesfeuerwehrverbands, absolvierten die Teilnehmenden jeweils zweistündige Einheiten in Theorie und Praxis.
Praxisnahes Training in einfacher Sprache
Im theoretischen Teil erläuterte Kießling verschiedene Brandklassen und die jeweils passenden Löschmittel. Besonderen Wert legte der Trainer auf eine verständliche Vermittlung der Inhalte in einfacher Sprache, um alle Mitarbeitenden gleichermaßen zu erreichen. Auf dem Außengelände folgte die praktische Anwendung: Die Teilnehmenden konnten unter Aufsicht selbst Hand anlegen und einen simulierten Brandherd mit dem Feuerlöscher bekämpfen. Zudem demonstrierte der Fachmann eindrucksvoll die Gefahren eines Fettbrandes und die Wirkung unterschiedlicher Löschversuche.
Motivation und Sicherheit im Fokus
Gerd Weis, der stellvertretende Leiter der Werkstatt Hohenroth, zog eine positive Bilanz der Übungstage. Er betonte, dass die Aktion den Mitarbeitenden die Schwellenängst im Umgang mit Löschgeräten genommen habe. Die hohe Motivation und das Interesse der gesamten Belegschaft zeigten, wie wichtig solche praxisnahen Angebote für die Sicherheit am Arbeitsplatz sind.
In der Werkstatt Hohenroth, einer von sechs Einrichtungen der Lebenshilfe Schweinfurt, sind derzeit knapp 190 Menschen mit Behinderung tätig, die von rund 40 Fachkräften in ihrem Arbeitsalltag unterstützt werden. Die Werkstatt ist als Partner für Industrie, Handwerk, Kommunen und Privathaushalte in der Region fest verankert.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!