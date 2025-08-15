Brandserie in Schweinfurt: Werkstatt & PKW-Brände
SCHWEINFURT – Eine Serie von Bränden hielt die Einsatzkräfte der Feuerwehr Schweinfurt am vergangenen Wochenende in Atem. Am Sonntagnachmittag brach ein Feuer in einer Kfz-Werkstatt aus, das dank des schnellen Einsatzes mehrerer Wehren gelöscht werden konnte. Bereits am Tag zuvor waren die Einsatzkräfte zu zwei gemeldeten Pkw-Bränden und einem Brandmeldeanlagen-Alarm ausgerückt. Glücklicherweise gab es bei keinem der Vorfälle Verletzte.
Brand in Kfz-Werkstatt am Sonntag
Am Sonntagnachmittag kam es in der Carl-Benz-Straße zu einem Brand in einer Kfz-Werkstatt. Die Einsatzkräfte rückten mit mehreren Trupps unter Atemschutz an und konnten das Feuer im Gebäude löschen. Durch das schnelle Eingreifen der Ständigen Wache Schweinfurt, der Freiwilligen Feuerwehren Schweinfurt, Sennfeld und Gochsheim sowie der Werkfeuerwehr SKF konnte ein größerer Sachschaden verhindert werden. Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt.
Mehrere Einsätze am Samstag
Bereits am Samstag wurden die Feuerwehren zu mehreren Einsätzen gerufen. Zunächst wurde ein Pkw-Brand in der Niederwerrner Straße gemeldet, wofür ein Einsatzwagen der Feuerwehr Schweinfurt ausrückte. Nur kurze Zeit später folgte ein zweiter Alarm für einen Pkw-Brand am Bergl. Hier rückten sowohl ein Schweinfurter Einsatzwagen als auch die Feuerwehr Geldersheim an. Der Brand wurde durch das Team aus Schweinfurt gelöscht, unterstützt durch den Angriffstrupp aus Geldersheim. Parallel zu diesen Einsätzen musste auch noch ein BMA-Alarm (Brandmeldeanlage) abgearbeitet werden.
