Brandstifter zündet Wohnung an – Tatverdächtiger festgenommen und ins Bezirkskrankenhaus eingeliefert

HEIDINGSFELD / WÜRZBURG – Brandstiftung in Mehrfamilienhaus: Tatverdächtiger festgenommen

Am Samstagabend soll ein 37-jähriger Mann seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Andreas-Grieser-Straße absichtlich in Brand gesetzt haben. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen noch vor Ort fest. Die Kriminalpolizei Würzburg übernahm die Ermittlungen. Im Zuge der ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der Bewohner den Brand absichtlich gelegt hatte.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg wurde der Mann am Sonntag dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Unterbringungsbefehl, und der Beschuldigte wurde aufgrund einer offensichtlichen psychischen Erkrankung in ein Bezirkskrankenhaus eingewiesen.

Der Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt, eine genaue Schadenshöhe ist jedoch noch Gegenstand der Ermittlungen.