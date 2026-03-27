Brandstiftung auf Spielplatz in Mellrichstadt: Polizei sucht Zeugen
MELLRICHSTADT / LANDKREIS RHÖN-GRABFELD – Am Mittwochvormittag hat ein bislang unbekannter Täter auf dem Spielplatz in der Gartenstraße vorsätzlich einen Brand gelegt. Durch das Feuer wurde unter anderem eine Sitzbank beschädigt, wobei der Sachschaden auf rund 1.000 Euro geschätzt wird.
Gegen 11:20 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des örtlichen Bauhofs den Mann bei der Tat und während seiner anschließenden Flucht in Richtung Bauerngasse. Die Polizeiinspektion Mellrichstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Identifizierung des Täters.
Täterbeschreibung
Der flüchtige Unbekannte wird wie folgt beschrieben:
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Geschlecht: männlich
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Alter: circa 25 bis 30 Jahre alt
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Größe: etwa 175 cm groß
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Statur: schlank
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Erscheinungsbild: komplett schwarz gekleidet
Personen, die zur fraglichen Zeit im Bereich der Gartenstraße oder der Bauerngasse verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die beschriebene Person geben können, werden gebeten, sich zu melden.
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Mellrichstadt unter der Telefonnummer 09776/806-0 entgegen.
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