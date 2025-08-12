Brandstiftung im öffentlichen Toilettenhaus – Polizei ermittelt gegen Tatverdächtigen

WÜRZBURG/STEINBACHTAL – Am Montag gegen 14:20 Uhr zündete eine Person im öffentlichen Toilettenhaus in der Mergentheimer Straße Toilettenpapier und Papierhandtücher an.

Das Feuer führte dazu, dass sich der Mülleimer entzündete, dieser konnte jedoch durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 50 Euro. Das Gebäude selbst wurde nicht beschädigt. Die Polizei konnte einen amtsbekannten 19-jährigen Tatverdächtigen ermitteln, welcher sich unweit an der Örtlichkeit aufhielt. Ob oder wie dieser mit dem Brand in Verbindung steht ist noch Gegenstand er Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder dem Tatverdächtigen geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.