Brandstiftung in Kitzinger Schule

KITZINGEN – Am Montagvormittag löste ein Brandmeldealarm in einer Schule in der Kanzler-Stürtzel-Straße aus. Wie sich herausstellte, hatten Unbekannte in mehreren Herrentoiletten Toilettenpapierrollen angezündet.

Zeugen konnten die kleinen Brände noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr löschen. Die Feuerwehr führte im Anschluss jedoch noch Lüftungsarbeiten durch. Es entstand geringer Sachschaden an den Toiletten, Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizeiinspektion Kitzingen bittet um Hinweise auf den oder die Täter unter der Telefonnummer 09321/141-0.