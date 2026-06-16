Brandstiftung und Vandalismus auf Firmengelände in Ochsenfurt
OCHSENFURT (LKR. WÜRZBURG) – In den frühen Morgenstunden des heutigen Montags, 15. Juni 2026, kam es auf dem Gelände eines Containerdienstes in der Kindermannstraße zu einer Sachbeschädigung sowie einer Brandstiftung. Die Polizei fahndet nach dem unbekannten Täter.
Tathergang
Im Zeitraum zwischen 03:30 Uhr und 04:10 Uhr verschaffte sich eine unbekannte Person unbefugten Zutritt zu dem Firmengelände. Der Täter ging dabei gezielt gegen einen dort geparkten Lkw vor und beschädigte sowohl den Kühler als auch die Fahrzeugbatterie mittels eines spitzen Gegenstandes. Im Anschluss wurde ein mit Altreifen beladener Container in Brand gesteckt.
Einsatz und Schaden
Die Feuerwehr Ochsenfurt konnte den Brand glücklicherweise rasch löschen, sodass ein Übergreifen der Flammen verhindert wurde. Der entstandene Sachschaden an dem Lkw sowie dem Container wird auf insgesamt etwa 6.000 Euro geschätzt.
Zeugenaufruf
Die Polizeiinspektion Ochsenfurt hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die im Bereich der Kindermannstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Geschehnissen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (09331) 8741-0 bei der Polizeiinspektion zu melden.
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