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Brasilianische Jazz-Nacht in der Haßfurter Rathaushalle

17. März 2026Letztes Update 17. März 2026
Brasilianische Jazz-Nacht in der Haßfurter Rathaushalle
Foto: PIERRE PALLEZ
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HASSFURT IM LANDKREIS HASSBERGE – Am Sonntag, den 29. März 2026, verwandelt sich die Rathaushalle ab 18:00 Uhr in eine farbenprächtige Bühne für den Brasil-Jazz. Das Trio „Jazz mal anders“ begrüßt mit Viviane de Farias die „Botschafterin der Bossa Nova in Deutschland“, die das Publikum mit ihrer warmen, einschmeichelnden Stimme in die Blütezeit der brasilianischen Musik entführen wird.

Begleitet wird die international renommierte Vokalakrobatin, die bereits mit Weltstars wie Plácido Domingo zusammenarbeitete, von Bernhard Pichl am Klavier, Rudi Engel am Bass und Flo Kettler an den Drums. Gemeinsam spannen sie den musikalischen Bogen von feuriger Samba über zeitgenössische Kunstlieder und Chansons bis hin zur klassischen Klangwelt Brasiliens.

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Du kannst dich auf einen Abend voller musikalischer Leidenschaft und rhythmischer Raffinesse freuen. Karten für dieses besondere Konzertevent sind bereits im Vorverkauf erhältlich.

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