Brass Band Bamberg begeisterte Publikum: Mitreißender Erfolg in der Stadthalle
SCHWEINFURT – Das Benefizkonzert des Zonta Clubs Bad Kissingen-Schweinfurt mit der Brass Band Bamberg unter der Leitung von Franz Matysiak entwickelte sich zu einem musikalischen Erlebnis der Extraklasse. In der Schweinfurter Stadthalle rissen die Musiker das Publikum zu Begeisterungsstürmen hin und sammelten gleichzeitig Spenden für den guten Zweck.
Präsidentin Klara Weigand dankte den engagierten Musikern am Ende des Nachmittags für ihr Gastspiel. Die Band bot den Zuhörern dabei weit mehr als nur klassische Blasmusik: Neben der klanggewaltigen Darbietung erhielten die Gäste Einblicke in die Geschichte der Brass-Musik, die vor rund 200 Jahren in den Bergbau- und Fabrikmilieus Schottlands entstand, um die Gesundheit der Arbeiter durch das Musizieren zu fördern.
Musikalische Reise durch die schottischen Highlands
Im Zentrum des Programms stand das anspruchsvolle Werk „Hymn of the Highlands“ von Philip Sparke. In sieben Sätzen führte die Band das Publikum akustisch durch die Landschaften Schottlands. Besonders hervorzuheben waren die solistischen Leistungen der Musiker:
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Summer Isle: Roman Steiger am Euphonium.
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Flowerdale: Markus Neser am Soprano Cornet.
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Alladale: Ein Trio aus Kathrin Motschenbacher (Althorn), Rafael Barahona (Flügelhorn) und Lukas Neubauer (Bariton).
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Lairg Muir: Simon Ehnes am Cornet, der zudem humorvoll durch das Programm moderierte.
Gänsehautmomente und Filmmusik
Ein emotionaler Höhepunkt des Konzerts war das Adagio aus dem „Concierto de Aranjuez“, bei dem Rafael Barahona für eine besondere Atmosphäre im Saal sorgte. Moderne Akzente setzte die Brass Band mit bekannten Filmmusiken aus „Robin Hood – König der Diebe“ und „Drachenzähmen leicht gemacht“.
Das Publikum in der Stadthalle feierte die Darbietungen frenetisch. Erst nach zwei Zugaben wurden die Musiker der Brass Band Bamberg unter anhaltendem Applaus entlassen.
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