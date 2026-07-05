Brauerei Kundmüller erneut als „Brauerei des Jahres“ ausgezeichnet

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WEIHER, LKR. BAMBERG – Die Familienbrauerei Kundmüller aus dem 100-Einwohner-Ort Weiher ist bei der Finest Beer Selection 2026 erneut als „Brauerei des Jahres“ ausgezeichnet worden und bestätigt damit ihre Spitzenposition in der internationalen Bierbranche.

Die Ehrung erfolgte durch den Doemens e. V. und den Meininger Verlag im Rahmen eines Wettbewerbs, bei dem 843 Biere aus 15 Ländern in einer Blindverkostung bewertet wurden. Die Brauerei Kundmüller konnte dabei erneut 15 Biere in die exklusive Auswahl mit mindestens 90 Punkten bringen und wiederholte damit ihr Rekordergebnis aus dem Vorjahr.

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Besonders hervorgehoben wurde ein im Rum-Fass gereifter Doppelbock, der mit 96 Punkten zu den bestbewerteten Bieren des Wettbewerbs zählt. Auch weitere Spezialitäten wie Rauchbock, Weizen, Kellerbier und klassische Landbiere erhielten hohe Bewertungen und unterstreichen die große Sortimentsbreite der Brauerei.

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Die Geschäftsführer Roland und Oswald Kundmüller betonten den experimentellen Charakter vieler Braukreationen, bei denen traditionelle Verfahren mit neuen Reife- und Fasslagerungstechniken kombiniert werden. Die Auszeichnung sei zugleich Bestätigung für die kontinuierliche Qualitätsarbeit eines Familienbetriebs, der inzwischen in der siebten Generation geführt wird.

Die feierliche Preisverleihung fand am 29. Juni 2026 in Neustadt an der Weinstraße statt.