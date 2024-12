Brennende Mülleimer am Bahnhof und Berliner Platz in Würzburg

WÜRZBURG/INNENSTADT – Am Sonntagmorgen gegen 06:45 Uhr wurden zwei brennende Mülleimer an öffentlichen Haltestellen im Bereich des Bahnhofs und am Berliner Platz gemeldet.

Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe wird von vorsätzlicher Brandstiftung ausgegangen.

Der Sachschaden konnte bislang nicht genauer beziffert werden. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.