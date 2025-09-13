Brennender Baum am Main

LAUDENBACH – Am Freitagnachmittag wurde in Laudenbach ein Brand in einem Baum am Mainufer unterhalb des Tennisplatzes entdeckt. Zwei spielende Kinder bemerkten den Rauch und alarmierten die Feuerwehr. Die Polizei geht davon aus, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde.

Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Laudenbach konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Es wurde festgestellt, dass der Baum vermutlich schon seit mehreren Stunden oder sogar Tagen langsam vor sich hin brannte.

Am und im Baum wurden ein Feuerzeug sowie diverse verbrannte Gegenstände aufgefunden. Aus diesem Grund ist davon auszugehen, dass es sich um Brandstiftung handelt. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bezifferbar. Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.