Brennender Schwertransport auf der A3: Stundenlange Sperrung bei Triefenstein
TRIEFENSTEIN – Ein in Vollbrand geratener Schwertransport hat in der Nacht zum Dienstag für eine Vollsperrung der Bundesautobahn A3 in Fahrtrichtung Frankfurt gesorgt. Die aufwendigen Bergungsarbeiten des mit über 60 Tonnen beladenen Gespanns dauern am Vormittag (Stand: 09:10 Uhr) weiterhin an.
Der Vorfall ereignete sich gegen 02:00 Uhr morgens, als der 60-jährige Fahrer des Sattelzugs technische Probleme an seinem Fahrzeug bemerkte. Geistesgegenwärtig lenkte er den mit schweren Maschinenteilen beladenen Koloss auf den Seitenstreifen und konnte das Führerhaus rechtzeitig verlassen, bevor dieses in Flammen aufging.
Löscharbeiten und zeitweise Vollsperrung beider Richtungen
Die alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr fanden den Schwertransport bei ihrem Eintreffen bereits im Vollbrand vor. Aufgrund der massiven Rauchentwicklung und zur Sicherheit während der Löscharbeiten musste die A3 zunächst in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Während die Fahrbahn in Richtung Nürnberg nach Abschluss der Löscharbeiten wieder freigegeben werden konnte, bleibt die Richtungsfahrbahn Frankfurt weiterhin unpassierbar.
Ursache und aktuelle Lage der Bergung
Nach ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried ist ein technischer Defekt als Brandursache wahrscheinlich. An dem Großeinsatz sind neben der Polizei und zahlreichen Feuerwehren auch Kräfte des Technischen Hilfswerks (THW) beteiligt.
Die wichtigsten Details zur aktuellen Verkehrssituation:
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Fahrtrichtung Frankfurt: Die Fahrbahn ist weiterhin gesperrt; Umleitungen sind eingerichtet.
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Dauer: Die Sperrung wird voraussichtlich noch mehrere Stunden andauern, da die Bergung der schweren Last (über 60 Tonnen) logistisch äußerst anspruchsvoll ist.
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Personenschäden: Es wurde glücklicherweise niemand verletzt.
Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Bereich großräumig zu umfahren und die ausgewiesenen Ableitungen zu nutzen.
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