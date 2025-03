Brennpunkt Roßmarkt: Es war doch zumindest ein Baseball-Schläger im Einsatz – Ein viral gehendes Video zeigt es

SCHWEINFURT – Am Schweinfurter Roßmarkt kommt es immer wieder zu Polizeieinsätzen, und auch am Freitagabend war die Polizei wegen einer gemeldeten Schlägerei vor Ort im Einsatz.

Laut Angaben der Polizei wurde zunächst ein Angriff mit einem Baseballschläger über den Notruf gemeldet. Doch eine Auswertung der Aufnahmen der Überwachungskameras ergab zunächst keinen Hinweis auf ein solches Ereignis. Dennoch kursiert mittlerweile ein Video im Internet, das viral gegangen ist und offenbar genau diesen Vorfall zeigt: Nach einigen Minuten der Auseinandersetzung läuft ein Mann mit einem Baseballschläger direkt vor einem gerade eintreffenden Bus vorbei.

Der Roßmarkt, der seit geraumer Zeit als problematischer Brennpunkt in Schweinfurt gilt, bleibt damit im Fokus der Aufmerksamkeit. Trotz aller Bemühungen von Stadt und Polizei, die Lage zu beruhigen und die Bevölkerung zu beschwichtigen, zeigt der jüngste Vorfall, dass es weiterhin Handlungsbedarf gibt.

Wie sich die Situation am Roßmarkt in Zukunft entwickeln wird, bleibt abzuwarten – die Diskussion um die Sicherheit an diesem zentralen Ort dürfte jedenfalls weitergehen.