Brenzlige Situation in Miltenberg: 58-Jähriger droht sich mit Benzin zu übergießen

MILTENBERG – Am Freitagabend sorgte ein 58-Jähriger vor dem Wohnhaus seiner Ex-Frau für einen Polizeieinsatz. Der stark alkoholisierte Mann wurde von zwei Streifenwagen vorläufig festgenommen und befindet sich nun in Haft.

Gegen 19:00 Uhr erreichte die Miltenberger Polizei eine Mitteilung einer Anwohnerin aus der Hauptstraße. Sie berichtete, dass ihr Ex-Mann vor der Tür stehe und mit Benzin übergießen wolle. Die Streifen der Miltenberger Polizei waren schnell vor Ort und trafen den Mann mit einem Benzinkanister in der Hand an. Unter den Augen der Beamten drohte der Mann, sich anzuzünden, und goss auch Benzin über sich. Die Polizisten handelten geistesgegenwärtig, brachten den Mann zu Boden und fesselten ihn. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt, konnte jedoch seinen Dienst fortsetzen.

Bei der anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten neben einem Feuerzeug auch ein Messer, das sichergestellt wurde. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, wo ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 1,6 Promille ergab.

Am nächsten Tag wurde der Mann, der derzeit ohne festen Wohnsitz ist, einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt. Aufgrund des dringenden Tatverdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte im besonders schweren Fall ordnete der Richter Untersuchungshaft an. Der 58-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Gegen den polnischen Staatsangehörigen wird nun wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, versuchter gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.