Briefkasten gesprengt – Wer kann Hinweise in Dingolshausen geben?

DINGOLSHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT – Am Sportplatz haben zwei Unbekannte den Briefkasten eines Einfamilienhauses zerstört. Die beiden Personen zündeten ersten Erkenntnissen nach einen pyrotechnischen Gegenstand im Briefkasten. Die Sachbeschädigung ereignete sich am Donnerstag, gegen 20:04 Uhr. Die beiden Personen werden folgendermaßen beschrieben:

Täter

Männlich Normale Statur Schwarze Winterjacke, schwarzer Kapuzenpulli, schwarzer Schal, weiß/graue Jogginghose, helle Schuhe, schwarze Stoffhandschuhe



2. Täter

Männlich

Normale Statur

Schwarze Winterjacke, graue Wintermütze, schwarzer Schal, dunkle Jeans, weiße Schuhe, schwarze Stoffhandschuhe

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter Tel. 09382/940-0 entgegen.