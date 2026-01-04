Auto IU

Briefkasten gesprengt – Wer kann Hinweise in Dingolshausen geben?

4. Januar 2026Letztes Update 4. Januar 2026
Symbolfoto: 2fly4
DINGOLSHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT – Am Sportplatz haben zwei Unbekannte den Briefkasten eines Einfamilienhauses zerstört. Die beiden Personen zündeten ersten Erkenntnissen nach einen pyrotechnischen Gegenstand im Briefkasten. Die Sachbeschädigung ereignete sich am Donnerstag, gegen 20:04 Uhr. Die beiden Personen werden folgendermaßen beschrieben:

  1. Täter
    • Männlich
    • Normale Statur
    • Schwarze Winterjacke, schwarzer Kapuzenpulli, schwarzer Schal, weiß/graue Jogginghose, helle Schuhe, schwarze Stoffhandschuhe

2. Täter

  • Männlich
  • Normale Statur
  • Schwarze Winterjacke, graue Wintermütze, schwarzer Schal, dunkle Jeans, weiße Schuhe, schwarze Stoffhandschuhe

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter Tel. 09382/940-0 entgegen.

