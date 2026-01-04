Auto IU
Briefkasten gesprengt – Wer kann Hinweise in Dingolshausen geben?
DINGOLSHAUSEN, LKR. SCHWEINFURT – Am Sportplatz haben zwei Unbekannte den Briefkasten eines Einfamilienhauses zerstört. Die beiden Personen zündeten ersten Erkenntnissen nach einen pyrotechnischen Gegenstand im Briefkasten. Die Sachbeschädigung ereignete sich am Donnerstag, gegen 20:04 Uhr. Die beiden Personen werden folgendermaßen beschrieben:
- Täter
-
- Männlich
- Normale Statur
- Schwarze Winterjacke, schwarzer Kapuzenpulli, schwarzer Schal, weiß/graue Jogginghose, helle Schuhe, schwarze Stoffhandschuhe
2. Täter
- Männlich
- Normale Statur
- Schwarze Winterjacke, graue Wintermütze, schwarzer Schal, dunkle Jeans, weiße Schuhe, schwarze Stoffhandschuhe
Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Gerolzhofen unter Tel. 09382/940-0 entgegen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!