Briefwahl in Bad Kissingen gestartet: Interaktiver Probestimmzettel hilft beim Üben
BAD KISSINGEN – Seit Beginn dieser Woche kannst du deine Unterlagen für die Kommunalwahl 2026 per Briefwahl beantragen oder direkt im Briefwahlausgabebüro in der Maxstraße 20 A wählen. Damit du dich mit dem bayerischen Wahlsystem vertraut machen kannst, bietet die Stadt erstmals einen interaktiven Probestimmzettel unter www.badkissingen.de/probestimmzettel an.
Das Briefwahlausgabebüro hat montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr und freitags bis 12:30 Uhr geöffnet, wobei am 6. März die Frist bis 15 Uhr verlängert wird. Den Antrag kannst du online bis zum 3. März (16 Uhr) oder per Post, Fax und E-Mail (wahlamt@badkissingen.de) bis zum 6. März stellen; eine telefonische Beantragung ist nicht möglich. Um sicherzugehen, dass dein roter Wahlbrief rechtzeitig ankommt, solltest du ihn spätestens am 5. März abschicken oder bis zum Wahlsonntag, den 8. März um 18 Uhr, direkt in den Rathausbriefkasten einwerfen.
Der neue Probestimmzettel ermöglicht es dir, das Kumulieren und Panaschieren unverbindlich zu testen, indem er dir sofort anzeigt, ob deine 30 Stimmen gültig vergeben wurden. Weitere Informationen und alle Links zur Online-Beantragung findest du unter www.badkissingen.de/briefwahl.
