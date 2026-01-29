Briefwahl in Bad Kissingen: Online-Beantragung der Unterlagen ab sofort möglich
BAD KISSINGEN – Ab sofort können wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger die Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl am 8. März 2026 online oder über klassische Wege bei der Stadt Bad Kissingen beantragen. Der Versand der Dokumente startet am Montag, den 16. Februar, zeitgleich mit der Öffnung des persönlichen Briefwahlausgabebüros in der Maxstraße. Die Stadt, die als „Digitales Amt“ ausgezeichnet wurde, bietet mit dem Online-Antrag unter www.badkissingen.de/briefwahl ein besonders komfortables Verfahren an.
Für die Beantragung stehen den Bürgern mehrere Optionen zur Verfügung: Neben dem Online-Link kann auch der QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung genutzt werden, welche ab dem 2. Februar versandt wird. Alternativ ist ein schriftlicher Antrag per E-Mail, Fax, Post oder durch Einwurf der ausgefüllten Wahlbenachrichtigung in den Rathausbriefkasten möglich. Wer die Unterlagen persönlich abholen möchte, kann dies ab dem 16. Februar im Büro in der Maxstraße 20 A tun und dort auf Wunsch auch direkt vor Ort wählen.
Wichtige Fristen sind dabei unbedingt zu beachten: Die Online-Beantragung endet am Dienstag, den 3. März, um 16:00 Uhr, während alle anderen Antragswege bis Freitag, den 6. März, um 15:00 Uhr offenstehen. Um eine rechtzeitige Zustellung zum Wahltag sicherzustellen, sollten Postrücksendungen spätestens am Donnerstag, den 5. März, aufgegeben werden. Alternativ können die roten Wahlbriefe bis zum Wahlsonntag um 18:00 Uhr direkt in den Rathausbriefkasten eingeworfen werden; eine Abgabe in den regulären Urnenwahllokalen ist hingegen nicht möglich.
