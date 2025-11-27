BRK-Kreisverband Schweinfurt erhält neues Einsatzfahrzeug für den Hausnotruf – Dank an die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge
SCHWEINFURT – Der BRK-Kreisverband Schweinfurt hat dank einer Spende der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge in Höhe von 10.000 Euro ein neues Einsatzfahrzeug für den Hausnotruf angeschafft. Der Peugeot C3 wird künftig den schnellen und zuverlässigen Einsatz des Dienstes sicherstellen.
Bei der offiziellen Übergabe bedankten sich BRK-Kreisvorsitzender Holger Merz und Kreisgeschäftsführer Thomas Lindörfer bei der Sparkasse und ihrem Vorstandsvorsitzenden Peter Schleich für die großzügige Förderung. Lindörfer betonte, dass die Spende einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit vieler Menschen in der Region leiste.
Aktuell vertrauen knapp 1.200 Seniorinnen und Senioren in Schweinfurt auf den rund um die Uhr einsatzbereiten Hausnotruf des Bayerischen Roten Kreuzes.
Aufgaben und Vorteile des Hausnotrufs
-
Sicherheit rund um die Uhr: Teilnehmende können jederzeit Hilfe anfordern.
-
Schnelle Hilfe im Notfall: Die Mitarbeiter fahren direkt zum Einsatzort, wenn kein Schlüsselhinterleger verfügbar ist oder besondere Hilfe benötigt wird.
-
Individuelle Beratung: Neben dem Notrufknopf können auch Rauch- oder Wassermelder angeschlossen werden.
-
Entlastung für Angehörige: Familien wissen ihre Liebsten in guten Händen.
