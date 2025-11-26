Auto IU

BRK-Kreisverband Schweinfurt erhält neues Einsatzfahrzeug für den Hausnotruf – Dank an die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge

26. November 2025Letztes Update 26. November 2025
Das Foto (© Birgit Kraus) zeigt von links: Vorstandsvorsitzender Peter Schleich, BRK-Kreisvorsitzender Holger Merz und BRK-Kreisgeschäftsführer Thomas Lindörfer
Sparkasse

SCHWEINFURT – Der BRK-Kreisverband Schweinfurt hat dank einer Spende der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge in Höhe von 10.000 Euro ein neues Einsatzfahrzeug für den Hausnotruf angeschafft. Der Peugeot C3 wird künftig den schnellen und zuverlässigen Einsatz des Dienstes sicherstellen.

Bei der offiziellen Übergabe bedankten sich BRK-Kreisvorsitzender Holger Merz und Kreisgeschäftsführer Thomas Lindörfer bei der Sparkasse und ihrem Vorstandsvorsitzenden Peter Schleich für die großzügige Förderung. Lindörfer betonte, dass die Spende einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit vieler Menschen in der Region leiste.

Aktuell vertrauen knapp 1.200 Seniorinnen und Senioren in Schweinfurt auf den rund um die Uhr einsatzbereiten Hausnotruf des Bayerischen Roten Kreuzes.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

Aufgaben und Vorteile des Hausnotrufs

  • Sicherheit rund um die Uhr: Teilnehmende können jederzeit Hilfe anfordern.

  • Schnelle Hilfe im Notfall: Die Mitarbeiter fahren direkt zum Einsatzort, wenn kein Schlüsselhinterleger verfügbar ist oder besondere Hilfe benötigt wird.

  • Individuelle Beratung: Neben dem Notrufknopf können auch Rauch- oder Wassermelder angeschlossen werden.

  • Entlastung für Angehörige: Familien wissen ihre Liebsten in guten Händen.

VERMISST - Bitte helft mit!
Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

26. November 2025Letztes Update 26. November 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)