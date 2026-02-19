Auto IU

BRK-Kreisverband Schweinfurt stärkt den Katastrophenschutz: Kevin Stephan zum Beauftragten berufen

19. Februar 2026Letztes Update 19. Februar 2026
BRK-Kreisverband Schweinfurt stärkt den Katastrophenschutz: Kevin Stephan zum Beauftragten berufen
Foto: Thomas Lindörfer
SCHWEINFURT – Vorsitzender Holger Merz hat Kevin Stephan offiziell zum neuen Beauftragten für den Katastrophenschutz des BRK-Kreisverbandes ernannt, um die Strukturen im Bevölkerungsschutz für die Zukunft resilienter aufzustellen. Ihm zur Seite steht künftig Michael Köth, der als stellvertretender Beauftragter seine umfangreiche Einsatzerfahrung in die strategische Planung und Ausbildung einbringen wird.

In seiner neuen Rolle koordiniert Kevin Stephan die Zusammenarbeit der Rotkreuz-Gemeinschaften und fungiert als zentraler Ansprechpartner für Behörden sowie Partnerorganisationen in Fragen der Krisenvorsorge. Holger Merz würdigte bei der Berufung die Fachkompetenz und das Engagement beider Experten, die durch ihre Arbeit die Alarm- und Einsatzplanung in Stadt und Landkreis weiter professionalisieren sollen. Das erklärte Ziel des neuen Führungsduos ist es, den Verband bestmöglich auf kommende Herausforderungen vorzubereiten und eine verlässliche Hilfe im Sinne der Rotkreuzgrundsätze sicherzustellen.

