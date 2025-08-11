Auto IU
Brötchen in Mikrowelle vergessen – Feuerwehr muss anrücken
KITZINGEN – In den frühen Morgenstunden am Sonntag löste ein Mann in einer Arbeiterunterkunft am ConneKT in Kitzingen einen Brandmeldealarm aus.
Ein 52-jähriger Bewohner hatte ein Brötchen in der Mikrowelle erhitzt und sein Zimmer für längere Zeit verlassen. Das Brötchen kokelte an, was eine starke Rauchentwicklung verursachte und den Alarm auslöste.
Glücklicherweise kam es zu keinem größeren Brand oder weiteren Schäden. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit rechnen.
