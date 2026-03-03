Bronze bei der Deutschen Meisterschaft für Alex Videnin
SCHWEINFURT – Der Schweinfurter Kampfsportler Alex Videnin vom Videnin Dojo hat bei der Deutschen Meisterschaft der ISKA am 14. Februar einen beachtlichen Erfolg erzielt und sich die Bronzemedaille gesichert. In der anspruchsvollen Disziplin K-1 setzte er sich in der Gewichtsklasse bis 65 kg gegen eine starke bundesweite Konkurrenz durch.
Nach intensiven Kämpfen auf technisch hohem Niveau erkämpfte sich Videnin mit taktischer Disziplin und Schlagkraft den dritten Platz auf dem Podium. Sein Trainer Dmitrij Videnin lobte die harte Vorbereitung und den Fokus seines Schützlings, da die Deutsche Meisterschaft als besonders hartes Pflaster gilt. Dieser Erfolg bestätigt erneut die hohe Qualität der Ausbildung im Schweinfurter Videnin Dojo, das für seine fundierte Vorbereitung von Athleten in verschiedenen Kampfsportarten bekannt ist.
Für Alex Videnin geht das Training ohne Pause weiter, denn das nächste Ziel steht bereits fest. Er bereitet sich aktuell intensiv auf das kommende Kickbox-Event in Fulda vor, das am 25. April 2026 stattfinden wird.
