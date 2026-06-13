Bronze-Erfolg für Schweinfurt im Odenwald: Daniel Eckerdt glänzt beim U21-Randori
WALDMICHELBACH / SCHWEINFURT – Ein glänzender Einstand in der neuen Altersklasse: Der Schweinfurter Nachwuchsathlet Daniel Eckerdt (TG Schweinfurt) hat beim renommierten Internationalen U21-Randori in Waldmichelbach den dritten Platz erkämpft.
Souveräner Auftritt in der U16
Das Turnier, das 370 Athleten aus neun Nationen zusammenbrachte, war für den Karateka ein besonderer Test. Es markierte seinen ersten Start in der U16-Klasse. In der Gewichtsklasse bis 52 Kilogramm trat Eckerdt für den Bayerischen Karate Bund (BKB) an.
Nachdem er in der Vorrunde (Modus „Jeder gegen Jeden“) alle Duelle für sich entscheiden konnte und als Poolsieger hervorging, unterlag er erst in der Runde der Gruppenersten knapp gegen Andrej Kistner (MTV Ludwigsburg). Im anschließenden Kampf um Platz drei bewies der Schweinfurter Nervenstärke und setzte sich souverän gegen Ilyas Karaca vom Landesverband Sachsen durch.
Lob vom Trainer
Thomas Zatloukal, Stützpunkttrainer der TG Schweinfurt, der vor Ort zum Coaching-Team des BKB gehörte, zeigte sich sehr zufrieden mit der Leistung seines Schützlings: „Angesichts des hohen Niveaus und der starken Konkurrenz ist der dritte Platz ein sehr gutes Ergebnis. Daniel hat bei seinem ersten U16-Turnier starke Kämpfe gezeigt und sich die Medaille verdient.“
Auf Kurs Richtung Weltmeisterschaft
Dieser Erfolg ist für Daniel Eckerdt auch mit Blick auf die Weltrangliste von großer Bedeutung. Durch die gesammelten Punkte sowie die Einbringung seiner Ergebnisse aus der U14-Klasse führt er derzeit das deutsche Ranking in seiner Alters- und Gewichtsklasse an. Damit bleibt er voll auf Kurs für sein großes Saisonziel: eine Nominierung für die Jugend-Weltmeisterschaft, die im Oktober im polnischen Bielsko-Biała stattfindet.
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